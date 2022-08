Pruebas gratuitas de COVID según código postal

Charlotte, NC.- Habitantes de Carolina del Norte pueden obtener pruebas de COVID-19 gratuitas según su código postal, anunció el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

La oferta de las pruebas se logró concertar gracias a una alianza entre el departamento y Rockefeller Foundation a través del Proyecto ACT.

NCDHHS informó en un comunicado que los habitantes de Carolina del Norte en códigos postales elegibles pueden recibir hasta cinco pruebas de COVID-19 en el hogar sin cargo y enviadas directamente a su puerta.

Los residentes pueden averiguar si son elegibles y solicitar las pruebas gratuitas buscando su código postal en el sitio web del Proyecto ACT: accesscovidtests.org (español).

North Carolinians in eligible zip codes can receive up to five at-home COVID-19 tests free of charge and shipped directly to their door. Find out if you are eligible and order the free tests: https://t.co/vPNQekOqbn

More info: https://t.co/pJX9rVkiyB pic.twitter.com/bntRJGRuo4

