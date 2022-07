Mecklenburg sugiere uso de mascarillas ante aumento de COVID

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg sugiere retomar el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados debido al aumento de casos de COVID-19.

Según los datos del Departamento de Salud Pública, Mecklenburg se ha movido al nivel comunitario más alto de COVID-19 (Naranja) en la escala de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

«En este nivel comunitario más alto, todos debemos tomar medidas para frenar la propagación y usar las herramientas efectivas que tenemos disponibles: ponerse al día con sus vacunas, quedarse en casa si no se siente bien y hacerse la prueba, y reunirse al aire libre cuando posible», dijo Raynard Washington, director de Salud Pública. «Todos debemos hacer nuestra parte», insistió.

La mayoría de las personas con COVID-19 en Mecklenburg tiene la variante Omicron BA.5, la más contagiosa.

We've moved to HIGH on the CDC's COVID-19 Community Level tool. The Omicron BA.5 variant appears to be more resistant to immunity from vaccines or previous illness » https://t.co/I0lA2vqTyD

Test before you gather, consider masking indoors, meet outside when possible. pic.twitter.com/d6REyXa6H7

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 29, 2022