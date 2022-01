Cooper: “Dar sangre salva vidas”

Raleigh, NC.- “Dar sangre salva vidas”. Bajo esta premisa el gobernador Roy Cooper quiso dar el ejemplo y donó sangre en la Cruz Roja Americana en Carolina del Norte.

Cooper toma esta acción en momentos en que la Cruz Roja Americana se enfrenta a una grave escasez de sangre en todo el país.

“Dar sangre salva vidas”, dijo el gobernador Cooper. “Los suministros de sangre son críticamente bajos en este momento, por lo que lo animo a donar si está sano y es elegible”.

La Cruz Roja informó a principios de mes que sufre la peor escasez de sangre en una década. Una de las razones es la disminución general del 10 % en la donación desde marzo de 2020.

Blood supplies are critically low right now, and donating saves lives. Today, Gov. Cooper donated blood at the American Red Cross of Eastern North Carolina and encouraged healthy and eligible North Carolinians to do the same. pic.twitter.com/gJ1e4fJvDG

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) January 20, 2022