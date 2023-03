Charleston, SC.- Este fin de semana habrá un consulado móvil de El Salvador en Charleston, Carolina del Sur, que formará parte del encuentro denominado Día Internacional de los Consulados.

El evento incluirá también a los consulados de México, Guatemala, Colombia y República Dominicana. “Es una fiesta para nosotros poderle llegar a nuestra comunidad y resaltar a los hispanos”, expresó Emilia A. Recinos, cónsul general de El Salvador en Charlotte.

Ver más: Banco salvadoreño abre sede en consulado en Charlotte

Recinos conversó con Progreso Hispano News y explicó en qué consiste la jornada que se llevará a cabo el sábado de 8 am a 4 pm y el domingo de 7 am a 11 am en Exchanges Park (9850 US-78 Ladson, SC, 29456).

Consulado móvil de El Salvador en Charleston

Durante la jornada, el consulado móvil de El Salvador entregará pasaportes y vistos buenos a las madres o padres que requieren el documento para sus hijos, pero no los pueden tramitar porque uno de los representantes no es localizable.

Los salvadoreños que requieren solicitar el DUI, Documento Único de Identidad, también podrán acercarse al consulado móvil e iniciar el proceso de solicitud.

“El costo del pasaporte es de 60 dólares; si hay pérdida, la primera vez son 20 dólares, y si son dos pérdidas consecutivas son 280 dólares, todo en efectivo”, explicó la cónsul.

Ver más: Cómo obtener el DUI Express para salvadoreños

“Las personas con el DUI vigente no necesita más para poderle dar su pasaporte”, agregó.

Nuestros consulados realizarán más de 300 jornadas móviles este año. Así facilitamos aún más que nuestra comunidad obtenga los documentos que necesita cerca de sus lugares de residencia. 🏡🤝🏼 pic.twitter.com/Ak8ltgRSx3 — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) March 11, 2023

Los pasaportes serán entregados el mismo día. Puede hacer una cita a través del (888) 301-1130 o llegar temprano a la jornada.

Emilia A. Recinos invitó a los salvadoreños a mantenerse pendientes de las actualizaciones de la página de Facebook del Consulado General en Charlotte porque pronto estarán visitando otras ciudades.

La planificación de este año incluye más de 300 jornadas móviles de los consulados de El Salvador para facilitar a los ciudadanos de ese país obtener sus documentos cerca de su residencia.

Video: Consulado móvil de El Salvador presente en Charleston, SC