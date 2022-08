Consejos del Seguro antes, durante y después de una tormenta

Charlotte, NC.- Agosto marca el inicio de un período de tres meses en el que históricamente se establece el pico de la temporada de huracanes. Por eso, el Departamento de Seguros de Carolina del Norte ofrece consejos sobre cómo protegerse antes, durante y después de una tormenta o un evento natural potencialmente dañino.

Las familias deben recopilar sus documentos importantes, preparar un kit de herramientas y una bolsa de emergencia, y planifique su escape. Además deben:

We are now entering the peak of #HurricaneSeason. August, September and early October are the most common times for tropical storms and hurricanes. Remember to update your home inventory. For more info on what to do before, during, & after a storm visit: https://t.co/qGQGIpp3cd pic.twitter.com/GTroAuPUJu

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) August 2, 2022