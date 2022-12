Cómo evitar la rotura de tuberías en invierno

Charlotte, NC.- Las bajas temperaturas que se pronostican en Charlotte, para el fin de semana de Navidad, pueden ser un dolor de cabeza para los propietarios ante la posibilidad de rotura de tuberías en sus viviendas u otros establecimientos.

En invierno este riesgo es latente, un descenso extremo de las temperaturas puede congelar el agua de las tuberías y romperlas.

Pero no todas las tuberías están en alto riesgo. La mayoría de los espacios en una casa están preparados con calefacción o son cerrados para que el frío no afecte a sus habitantes. Este acondicionamiento también reduce la posibilidad de congelamiento del agua en las tuberías, pero no las deja exentas.

Sin embargo, donde sí hay que tener mayor cuidado son en tuberías en el exterior o en espacios no acondicionados como sótanos, áticos, garajes, entre otros.

It's going to freeze in Charlotte this week! Make sure you and your plumbing are prepared. To be safe, locate your main shut off value and follow freeze care tips: https://t.co/vtLqHuDyQj pic.twitter.com/3OImfceYc7

— Charlotte Water💧 (@CLTWater) December 22, 2022