CMPD publica fotos de sospechoso de apuñalamiento

Charlotte, NC.- La policía hizo públicas las fotos de un sospechoso de apuñalamiento en un autobús en la ciudad de Charlotte.

El hecho tuvo lugar el miércoles 1 de noviembre cerca de las 2pm. Al parecer dos pasajeros discutieron y uno apuñaló varias veces al otro, según versiones de prensa.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) confirmó en sus redes sociales el hecho ocurrido en un autobús de Charlotte Area Transit System (CATS) en la cuadra 100 de East Sugar Creek Road.

La persona herida fue trasladada a un hospital local con heridas graves. El sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

CMPD needs help identifying this suspect who was involved in a stabbing on the CATS bus on November 1, 2023 at about 2:20pm. The incident occurred at 215 E Sugar Creek Rd. ☎ Crime Stoppers at 704-334-1600 with your anonymous tip for💰 leading to an arrest. pic.twitter.com/SK2i5Oe2tE

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) November 2, 2023