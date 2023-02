charlotte-recibe-recursos-para-mejorar-seguridad-vial

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte recibirá recursos federales para proyectos relacionados con mejoras en la seguridad vial.

En total serán $ 4,4 millones los que recibirá la ciudad a través del programa de subvenciones Safe Streets and Roads for All (SS4A).

El secretario del Departamento Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, precisó que los recursos ayudarán a abordar las necesidades de seguridad en las intersecciones y para los peatones.

La Ciudad de Charlotte explicó en un comunicado que el plan federal de seguridad vial busca que las carreteras del país sean menos riesgosas.

