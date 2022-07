Charlotte Airport: Fin de semana del 4 Julio será de los más concurridos

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte espera tener el fin de semana del 4 de julio uno de los más ocupados desde el inicio de la pandemia.

El lunes es feriado federal por el Día de la Independencia. Muchas personas aprovechan para viajar, visitar a familiares y amigos, y tomarse unos días de descanso.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas espera una masiva afluencia de viajeros en su terminal aérea.

Los días de mayor actividad serán el viernes 1, sábado 2 y martes 5 de julio, según las estimaciones del aeropuerto publicadas en su sitio web.

A medida que aumenta la demanda de viajes, los aeropuertos del país han tenido dificultades y retrasos en los vuelos. La principal razón es la falta de personal en las aerolíneas.

El portal FlightAware informó de recientes cancelaciones de vuelos. El miércoles 567 aviones no despegaron. Cifra que se suma a los 500 vuelos cancelados del martes; los 800 del lunes; más los 1.500 vuelos cancelados en todo el fin de semana.

Durante el Memorial Weekend que se celebró el 29 de mayo se registró la cancelación de 2.800 vuelos.

El fin de semana pasado el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, donde la principal aerolínea es American Airlines, hubo más de 900 retrasos y casi 400 cancelaciones solo entre viernes y sábado. El factor clima también afectó.

