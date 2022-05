Charlotte Airport espera 31.000 pasajeros por Memorial Day

Charlotte, NC.- La cantidad de viajeros en el aeropuerto de Charlotte llegará a niveles cercanos a los previos a la pandemia durante el fin de semana del Memorial Day. Las estimaciones son de 31.000 pasajeros.

Durante los días viernes 27 y lunes 29 de mayo se esperan picos de viajeros.

En 2019 viajaron por el Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas 33.600 pasajeros locales.

Ver más: Opción fin de semana: Recreación y tributo en Memorial Day

Este fin de semana largo, además del tráfico local de pasajeros, el aeropuerto atenderá a casi 100.000 pasajeros de conexión.

En el sitio web del aeropuerto se publicó un comunicado que orienta a los pasajeros en este fin de semana del Día de los Caídos.

Memorial Day weekend begins CLT’s summer travel season.

The busiest days will be today, Friday and Monday. Be sure to plan ahead, arrive early and book parking online.

For more travel tips click here: https://t.co/SKTO6t9df9 pic.twitter.com/PLrd06AJqC

— CLT Airport (@CLTAirport) May 26, 2022