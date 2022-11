Cancelado desfile del Día de los Veteranos

Gastonia, NC.- El desfile del Día de los Veteranos en Gastonia ha sido cancelado debido al pronóstico de lluvias para la ciudad y Carolina del Norte.

“No hay fecha reprogramada para el evento”, aclaró la Ciudad en un comunicado. La medida debido a los posibles impactos de la tormenta tropical Nicole.

El Desfile del Día de los Veteranos en Gastonia estaba programado para el viernes 11 en la intersección de Broad Street y Main Avenue en Gastonia. Lo organizaba el Consejo de Veteranos del Condado Gaston.

Because of predicted heavy rain on Friday from Tropical Storm #Nicole, Gastonia's Veterans Day Parade has been canceled. pic.twitter.com/S2GveBM12Y

— City of Gastonia (@CityofGastonia) November 9, 2022