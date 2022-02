Black History Month en Charlotte Hawkins Brown Museum

Charlotte, NC.- Para conmemorar el Black History Month un sitio propicio es el Charlotte Hawkins Brown Museum, que rescata los temas más amplios de la historia afroamericana, especialmente en Carolina del Norte.

El museo está abierto durante febrero para recorridos diarios, según un comunicado del gobierno de Carolina del Norte.

Durante este mes habrá recorridos diarios a las 10 am y a las 3 pm con salidas desde el Visitor’s Center.

El comunicado indica que los recorridos incluirán los terrenos del antiguo Palmer Memorial Institute y Canary Cottage, la antigua casa de la Dra. Charlotte Hawkins Brown.

61 years ago today Dr. Charlotte Hawkins Brown passed away at the age of 77. As her memorial headstone says, “She gave 58 years completely of her unique energies and talents to the building of this institute from its humblest of beginnings in an old blacksmith shop. Her vision… pic.twitter.com/JirpykTRaY

— Charlotte Hawkins Brown Museum (@CHBMuseum) January 11, 2022