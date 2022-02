Homenaje de Harlem Globetrotters en Johnson C. Smith University

Charlotte, NC.- Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters tendrán una parada especial en Johnson C. Smith University, en Charlotte, para rendir homenaje a uno de integrantes más populares, el fallecido Fred “Curly” Neal.

El show deportivo y de entretenimiento forma parte de la gira mundial “Spread Game”.

Queen City News reseñó que en Johnson C. Smith University se presentarán el viernes 11 de febrero en el Biddle Auditorium en lo que será un espectáculo especial, cargado de emotividad.

«Curly», ícono de los Harlem Globetrotters conocido en todo el mundo por su característica cabeza rapada y su carismática sonrisa, es un exalumno de Johnson C. Smith University.

El homenaje ocurre en el marco de la celebración del Black History Month en una universidad históricamente afroamericana.

We're kicking off #BlackHistoryMonth by honoring one of our own, Fred Neal. Despite having a bald head, the legend was known by one of the most recognizable nicknames, Curly. pic.twitter.com/Hl0AFBNeEU

