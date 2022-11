Biden perdonará dos pavos de NC

Charlotte, NC.- El presidente Joe Biden perdonará dos pavos de Carolina del Norte en la presentación anual de National Thanksgiving Turkey el 21 de noviembre en la Casa Blanca.

El National Thanksgiving Turkey (Pavo Nacional de Acción de Gracias) y su suplente serán perdonados en una ceremonia tradicional que llega a su 75 aniversario.

De esta manera, el presidente Biden evitará que el pavo nacional y su suplente se conviertan en la cena de Acción de Gracias de alguien en una de las tradiciones más queridas del país.

Los dos pavos blancos de pecho ancho son nativos de Carolina del Norte, criados en Circle S Ranch en Monroe, Carolina del Norte, por el presidente de la Federación Nacional de Pavo, Ronnie Parker, quien también está al frente de Circle S Ranch, dijo North Carolina State University en un comunicado.

La Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de North Carolina State University dará alojamiento a los dos pavos después del perdón.

Ambos residirán en cuartos privados especiales en las instalaciones de Lake Wheeler Road de NC State bajo el cuidado experto de estudiantes y especialistas avícolas universitarios.

.@NCStateCALS has been selected as the home of the 2022 National Thanksgiving Turkeys. 👏🦃 The @natlturkeyfed will present Pres. Biden with the turkeys on Nov. 21 before they return home to live out their days on Lake Wheeler Road — and the rest is gravy. https://t.co/rvbRuUyg9h pic.twitter.com/GXQ03dGoBJ

— NC State University (@NCState) November 15, 2022