CEO de Atrium Health entre los más influyentes en el área de salud

Charlotte, NC.- Eugene A. Woods, presidente y CEO de Atrium Health, ha sido incluido en lista de las «100 personas más influyentes en el sector de la salud» de la prestigiosa publicación Modern Healthcare.

Este es el sexto año consecutivo que Woods forma parte de la lista. Para esta ocasión Modern Healthcare ubicó al CEO de Atrium Health en el puesto cuatro entre los más influyentes. Son tres peldaños más arriba con respecto a la edición anterior.

La reputada lista incluye administradores y ejecutivos gubernamentales, funcionarios electos, académicos y líderes de opinión, así como ejecutivos de alto nivel en el campo de la atención médica.

Los homenajeados son elegidos por sus pares y los editores senior de Modern Healthcare como uno de los más influyentes de la industria, en términos de liderazgo e impacto.

We are #AtriumHealthProud of Eugene A. Woods, president and CEO of Atrium Health, who has been named #4 among the 100 Most Influential People in Healthcare by @modrnhealthcr. Congratulations, Gene! https://t.co/yhrELMXhqm pic.twitter.com/5D3FhFVoE3

— Atrium Health (@AtriumHealth) December 18, 2021