arrestos-y-citaciones-a-ciclistas-peligrosos-en-charlotte

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg concretó una operación contra ciclistas peligrosos en Queen City que dejó dos personas arrestadas y varias con citaciones.

Grupos de ciclistas y motorizados en Charlotte han causado zozobra en la población debido a su conducción temeraria e incluso actos delincuenciales.

Estos grupos de ciclistas participan en paseos organizados con decenas de participantes a la vez. Viajan en manada, ocupando varios carriles del tráfico, y se les observa haciendo caballitos, no respetando los semáforos, circulando en sentido contrario en el tráfico, jugando a la gallina con los automovilistas, y numerosas otras infracciones de tráfico.

El operativo del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ocurrió el 31 de julio cuando los oficiales observaron a un grupo numeroso que salía de forma temeraria de Camp North End hacia Uptown cometiendo infracciones de tráfico.

La acción de los oficiales resultó en la detención de Richard Flood, de 22 años, y un joven de 15 años, ambos acusados de conducción temeraria.

Flood tiene varios delitos pendientes, entre ellos el de atropellar a un peatón con su moto de cross causándole una grave lesión cerebral y huir del lugar de los hechos.

El joven de 15 años fue detenido por conducción temeraria por tercera vez, la segunda en las últimas dos semanas.

The #CMPD is announcing the results of an operation targeting groups of individuals behaving erratically on bicycles and motorized vehicles. These groups have been known to commit serious violent crimes on top of reckless driving. #clt #cltnews (1/6)

— CMPD News (@CMPD) August 1, 2022