arrestado-oficial-de-cmpd-por-conducir-en-estado-de-ebriedad

Charlotte, NC.- Un oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 3 am. Oficiales encontraron una patrulla de CMPD estacionada en un área cubierta de hierba al costado de la rampa de salida de la Interestatal 277 hacia la 12th Street.

Dentro estaba Peter Lombardo quien no estaba trabajando en el momento del incidente y vestía ropa informal.

Lombardo estaba operando su vehículo marcado y asignado de CMPD para llevar a casa.

La prueba de sobriedad de Intoxilyzer indicó que Lombardo tenía un nivel de contenido de alcohol en sangre (BAC) de .17, excediendo el límite legal de Carolina del Norte de .08, precisó el departamento en un comunicado.

La policía indicó que el oficial Lombardo fue arrestado y acusado de conducir en estado de ebriedad.

