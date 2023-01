Arrestado hombre que cometió serie de robos a mano armada

Charlotte, NC.- Un hombre que había cometido una serie de robos a mano armada en la ciudad de Charlotte finalmente fue detenido, informó la policía.

El sospechoso robó seis negocios en tres días esta semana, indicó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

El miércoles 18 de enero la policía fue notificada de un robo a mano armada en un local de Walgreens en la cuadra 7100 de East WT Harris Blvd. Posteriormente, ocurrieron una serie de hechos similares en otras tiendas.

La policía indicó que el hombre habría robado en locales de Sam’s Mart, Walgreens, CVS, Circle K, 7-Eleven y Burger King.

Public's Assistance Requested in Identifying Armed Robbery Suspect

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department's Violent Crimes Unit are requesting the public's assistance in identifying an armed robbery suspect in the Hickory Grove Division.

