Balearon a menor que intentaba robar un vehículo

Charlotte, NC.- Un menor de edad recibió un disparo cuando intentaba robar un vehículo en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 10 pm en la cuadra 100 de Southwold Drive. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg ofreció detalles de este hecho.

Oficiales de Westover Division respondieron a este suceso tras una llamada de servicio.

Ver más: Adolescentes roban auto con niño de 4 años en su interior

La investigación preliminar indica que un menor intentaba robar un vehículo cuando un ciudadano intervino en el robo y disparó un tiro hacia el vehículo, señala un comunicado del departamento.

La policía no identificó al presunto delincuente por tratarse de un menor de edad. Tampoco precisó la edad.

Medic trasladó a la persona herida a un hospital del área para recibir tratamiento. La herida de bala no pone en riesgo su vida.

Juvenile Suspect Grazed By Bullet While Attempting to Steal Vehicle. See full media release here – https://t.co/IVA9o09KF6

— CMPD News (@CMPD) January 18, 2023