Arrestado hombre atrincherado durante más de 30 horas

Charlotte, NC.- Un hombre que supuestamente amenazó con matar a sus vecinos fue arrestado después de permanecer más de 30 horas atrincherado en una casa en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió en la cuadra 3800 de Griers Fork Drive en el suroeste de la ciudad.

La intervención del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) comenzó el sábado 11 de marzo cerca de las 6:30 am tras una llamada al 911 que avisaba de un hombre que intentaba matar a sus vecinos.

Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a un hombre con una crisis de salud mental que estaba armado y atrincherado en una casa, informó la policía en un comunicado.

CMPD Major Dave Johnson on the tremendous effort of our SWAT Team and all of our officers that assisted to bring the more than 30 hour SWAT incident in the Steele Creek Division to a peaceful resolution. pic.twitter.com/rJXXqmcqLb

— CMPD News (@CMPD) March 12, 2023