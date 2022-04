Multa histórica a pasajera en vuelo a Charlotte

Charlotte, NC.- La Administración Federal de Aviación planteó una multa histórica a una pasajera en un vuelo de Dallas a Charlotte que intentó abrir la puerta de la cabina y agredió a miembros de la tripulación.

La mujer que no ha sido identificada deberá pagar 81.950 dólares, la multa más alta de la historia, señala un comunicado de la Administración Federal de Aviación.

El caso se remonta a julio de 2021. La pasajera fue atada a un asiento con cinta adhesiva en el vuelo 1774 de American Airlines. Un video circuló en las redes sociales y se hizo viral.

Ahora, la Administración Federal de Aviación ha puesto una multa histórica a la pasajera. Ella tiene 30 días para apelar.

Según la agencia federal la pasajera amenazó con lastimar a la azafata que le ofreció ayuda después de que ella cayó en el pasillo. Luego, empujó a un lado a la azafata e intentó abrir la puerta de la cabina.

The FAA has proposed $159.2K in fines against two passengers for alleged unruly behavior. We have zero tolerance for bad behavior. These are our largest fines ever, and are part of the approximately $2M we have proposed since Jan. 1, 2022. https://t.co/XWaIVRa1x7 #FlySmart pic.twitter.com/v8c0du7bFL

— The FAA ✈️ (@FAANews) April 8, 2022