Administración Biden compra millones de fórmulas infantiles

Washington, DC.- La administración Biden anunció la compra de más de 16.5 millones de botellas de fórmulas infantiles con el fin de abastecer el mercado actualmente golpeado por una escasez de fórmulas infantiles.

Esta compra tiene un peso de casi 500.000 kilos, y se prevé que estarán disponibles este mismo mes. Para hacer esto realidad, la administración Biden buscará aerolíneas que permitan transportar estas fórmulas infantiles al país.

Ver más: NC amplía acceso a fórmula para bebés

En un comunicado, La Casa Blanca precisó que los dos tipos de fórmulas infantiles pertenecen a la marca Similac; y por otro lado, de la marca NeoSure para bebés nacidos de manera prematura y con bajo peso.

Esta operación con España pertenece a la «Operation Fly Formula» que Biden anunció en mayo, que permite al U.S. Department of Defense usar los contratos con aerolíneas comerciales para importar las fórmulas infantiles desde cualquier parte del planeta.

Happening Now: President Biden delivers remarks at the opening plenary of the Ninth Summit of the Americas. https://t.co/u7Iahg0lB3

— The White House (@WhiteHouse) June 9, 2022