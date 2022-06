Advertencia de «no nadar» en Lake Norman

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg emitió una advertencia de “no nadar” para una parte de una ensenada Lake Norman.

Las autoridades determinaron la prohibición después de que se descargaron aproximadamente 600 galones de aguas residuales sin tratar de una tubería dañada en Meta Road en Cornelius a una ensenada en el lago.

El daño fue causado por un contratista privado, informó el condado en un comunicado. El hecho ocurrió mientras realizaba una perforación. Ya la tubería la repararon y la descarga está descontinuada.

Ver más: Mecklenburg abre sus playas y piscinas

El condado Mecklenburg también publicó un mapa en la que señala en rojo el área de advertencia de “no nadar” en Meta Road en Cornelius.

“Dado que esta ensenada en el lago Norman se usa para recreación, es importante informar a los residentes sobre la descarga y desaconsejar nadar en el área afectada debido al riesgo potencial para la salud humana”, dijo Rusty Rozzelle, Gerente del Programa de Calidad del Agua de Charlotte-Mecklenburg Storm Water Services.

A No Swimming Advisory has been issued on Lake Norman due to a 600 gallon sewer overflow. More information is available in our Newsroom: https://t.co/ujUK71DkK7 pic.twitter.com/AmNKoVAcpO

— CharMeck Storm Water (@StormWaterCM) June 16, 2022