Acusado hombre de matar a su madre en el baño

Concord, NC.- Un hombre en la ciudad de Concord enfrenta cargos por supuestamente matar a su madre en el baño.

El Departamento de Policía de Concord identificó al hombre acusado como Ya-Qway Jayshawn Sawyer, de 24 años.

El hecho ocurrió el martes 18 de enero. Queen City News reportó parte de la historia que conmocionó a la comunidad en el 5844 Brookstone Dr. NW.

Ver más: Acusado hombre por muerte de oficial Mia Goodwin

La primera versión indica que personal de Emergency Medical Services acudió a la casa, donde posteriormente ocurrieron los hechos, tras una llamada médica.

Pero, cuando los paramédicos estaban abandonado el lugar escucharon unos disparos y llamaron a la policía.

CPD has charged Ya-Qway Jayshawn Sawyer, 24 years old of Concord with one count of murder following the shooting death of his mother, Katrina Renee Smith on January 18, 2022.

Sawyer has been placed in the Cabarrus County Jail under no bond. / ralhttps://t.co/OcKP261xOF pic.twitter.com/w0VTfUrhW6

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) January 18, 2022