Abren temporalmente Flea Market de la Central en el Uptown

Charlotte, NC.- El Flea Market de la Central Avenue volverá a abrir, de manera temporal en el Uptown Charlotte, después de meses de que dejó de funcionar en el antiguo sitio de Eastland Mall.

El concejal Tariq Bokhari hizo el anuncio en una conferencia al aire libre y bajo la lluvia.

El mercado de pulgas abrirá este sábado 16 de julio, en 7th Street, entre Brevard y Caldwell, de 9 am a 2 pm.

En febrero, los vendedores del Flea Market de la Central se quedaron sin un lugar donde ofrecer sus productos después que meses antes terminó el contrato de arrendamiento en el anterior lugar, aunque se prolongó la estadía.

Ver más: Cierre de Flea Market dejaría sin sustento a familias hispanas

De origen latino la mayoría, los vendedores se quejaron porque el cierre los dejaría sin sustento para sus familias.

Pero, el compromiso de las autoridades era conseguir una nueva ubicación a largo plazo. Una promesa que todavía no se cumple.

El administrador adjunto de la Ciudad, Brent Cagle, ha dicho que todas las opciones que han encontrado hasta ahora han sido demasiado pequeñas para albergar a todos los proveedores.

Amazing news – over 50 vendors have already signed up to participate in this Saturday’s open air flea market after nearly 7 months without the ability to work. And we only announced signups last night. Come support them from 9am-2pm Saturday uptown at 401 E 7th St. pic.twitter.com/BlgkQ0nYxF

— Tariq Scott Bokhari (@FinTechInnov8r) July 14, 2022