A salvo dos niñas latinas desparecidas en Charlotte

Charlotte, NC.- Dos niñas latinas que habían sido reportadas como desaparecidas han sido encontradas y están a salvo, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) pidió ayuda a la comunidad el martes 18 de julio para encontrar a Addison Torres, de 9 años, y a Charielys Nazario, de 12 años.

Las niñas “han sido localizadas sanas y salvas. Ambas menores se han reunido con sus familiares”, anunció la policía este miércoles.

Addison Torres and Charielys Nazario have been located safe and unharmed. Both juveniles have been reunited with family members.

— CMPD News (@CMPD) July 19, 2023