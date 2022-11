11 hospitalizados por exposición a monóxido de carbono

Charlotte, NC.- Once personas fueron hospitalizadas luego de quedar expuestas a monóxido de carbono en un vecindario de la ciudad de Charlotte.

Miembros del Departamento de Bomberos de Charlotte acudieron a la escena en Dilworth, justo en la cuadra 1300 de East Boulevard, el miércoles en la tarde.

En un primer reporte publicado en las redes sociales del departamento se indicó que un edificio fue evacuado y que 11 personas habían sido evaluadas, dos de ellas requirieron traslado un un hospital.

El Departamento de Bomberos de Charlotte indicó que mediría los niveles de monóxido de carbono hasta que fuera seguro ocupar el edificio.

UPDATE: 1300 block East Blvd. Charlotte Fire has identified and secured the source of the CO. Residents are now able to return to their homes. 27 patients were evaluated and 11 of those transported to an area hospital. 30 Charlotte firefighters controlled the incident in 4 hours https://t.co/rT91YgdD58 pic.twitter.com/tfU6F4wilj

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 3, 2022