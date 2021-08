¿Tramitando residencia permanente? podrás solicitar tu número de SSN

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), anunció hoy que los solicitantes de estatus de residente permanente legal ahora pueden solicitar un número de Social Security (SSN) o una tarjeta de reemplazo como parte del proceso de solicitud de ajuste de estatus.

La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, dijo, “Ampliar nuestra colaboración con la Administración del Seguro Social muestra nuestro compromiso de operar el sistema de inmigración legal de nuestra nación. De manera más eficiente para ahorrar el tiempo a los solicitantes”.

Además, agregó, “Eliminar la burocracia innecesaria. Y optimizar la colaboración entre las agencias de servicio público es una prioridad para esta agencia y la administración Biden-Harris”.

