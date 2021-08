Estados Unidos podría enjuiciar a deportados que reingresen ilegalmente

Washington, DC.- Estados Unidos podría llevar a juicio a los migrantes adultos que, luego de ser deportados, reingresen ilegalmente al país a través de la frontera con México. Así lo anunció, este viernes, un funcionario del gobierno de Joe Biden.

Según, el jefe de operaciones de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), Manuel Padilla, “Cualquier adulto soltero que es aprehendido a lo largo de la frontera suroeste que haya sido previamente aprehendido y deportado (…) será referido a un enjuiciamiento”.

Asimismo, subrayó Padilla, “El propósito es reducir la inmigración irregular”. Además, precisó que la mayoría de quienes reinciden en cruzar son ciudadanos de México.

Al mismo tiempo, anunció que la administración Biden empezó a expulsar de manera expedita a las familias de migrantes que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos.

TRAVEL ALERT: The temporary restriction on non-essential travel at US land border ports of entry remains in effect. Essential travel and trade continue unimpeded. Essential travel includes, but is not limited to: pic.twitter.com/hc70BL7lkj

— CBP (@CBP) August 6, 2021