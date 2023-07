Tensa persecución de camión remolque con inmigrantes

La Salle, TX.- Un video publicado por el Texas Department of Public Safety (DPS) se observa la persecución de un camión remolque que llevaba 11 migrantes huye de las autoridades en la carretera interestatal 35, luego que el conductor se negará a detenerse luego de una violación de tránsito.

El conductor del camión remolque fue identificado como Eduardo Aradas, un chofer de Florida que fue acusado de tráfico humano, evasión de la justicia y conducción imprudente.

Según Chris Olivarez, vocero del DPS dijo que la persecución alcanzó los 136 km/h (85 millas por hora) mientras el camión conducido por Aradas buscaba seguir al norte por la carrilera de descanso de las vías que dirigen al sur.

Olivarez detalló que, «Durante la persecución, el chofer alcanzó velocidades de 85 mph y manejó en el lado contrario de la autopista». Además resaltó, «el chofer y numerosos inmigrantes salieron del transporte» luego de que se saliera de la carretera.

La Salle County – A @TxDPS pursued a truck tractor on IH-35 after the driver refused to stop for a traffic violation. During the pursuit, the driver reached speeds of 85mph & drove on the wrong side of the highway. The driver & numerous illegal immigrants bailed out. Troopers… pic.twitter.com/0yZSetJc8Z

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) July 3, 2023