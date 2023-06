Recuperan a más de 10 migrantes ahogados en la Selva del Darién

Ciudad de Panamá, Panamá.- Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que han encontrado más de 10 migrantes ahogados en la Selva del Darién, en unos ríos crecidos cerca a la frontera sur de Panamá con Colombia.

Según la directora migratoria, «En las últimas semanas hemos rescatado más de 10 cadáveres en los ríos, lamentablemente». Explica Gozaine que estos migrantes atravesaban el Darién de manera irregular con la intención de ir a Estados Unidos.

Además agregó que los migrantes, «siguen insistiendo en cruzar» esta mortal selva. Una jungla natural entre Colombia y Panamá, muy peligrosa por su naturaleza espesa y aislada. Pero también por la presencia de grupos violentos irregulares que hacen vida en estos espacios.

No obstante, la funcionaria Gozaine dijo que los ríos del Darién «están muy crecidos». Motivo por el cual ha disminuido, «un poco» el flujo de migrantes ilegales que llegan a Panamá, pero que antes tuvieron que haber entrado a Colombia.

En cifras oficiales de la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, «ingresaron 790 personas por la trocha» de la Selva del Darién. Lo que significa una cifra muy por debajo de los 1.000 inmigrantes que atravesaron la zona selvática semanas anteriores.

