Supremo de Nueva York revoca derecho a voto de 800 mil inmigrantes

Nueva York, NY.- El Tribunal Supremo de Nueva York revocó el derecho a voto de 800 mil inmigrantes residentes extranjeros de la ciudad de Nueva York para pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones locales, aprobado por el Consejo Municipal en diciembre de 2021.

En este sentido, el Concejo Municipal aprobó el derecho al voto a inmigrantes con tarjeta de residencia; permiso de trabajo; protecciones temporales de asilo; o refugio. Sin embargo, el fallo precisó que esta medida viola la Constitución del Estado.

Según el autor de la sentencia, el juez Ralph J. Porzio, que buscaba ofrecer el derecho al voto a ciudadanos no estadounidenses, pero que sí contarán con alguna legalidad, detalló que sería ideal celebrar esta iniciativa en un referéndum.

En este sentido, el fallo del juez de Staten Island responde a una demanda presentada por representantes republicanos. Así pues, Joseph Borelli, concejal republicano de Staten Island y uno de los demandantes, precisó, “La decisión de hoy válida para aquellos de nosotros que podemos leer las palabras en inglés de nuestra Constitución y estatutos estatales”.

🧵STATEMENT: In response to the Richmond County Supreme Court’s decision to invalidate the #OurCityOurVote law (Local Law 11-2022), which gave New Yorkers with legal permanent status or work authorization the right to vote in municipal elections. /1 pic.twitter.com/mMglzwueqk

— New York Immigration Coalition (@thenyic) June 27, 2022