Millones de residentes pueden convertirse en ciudadanos

Miami, FL.- Luis Gutiérrez, excongresista demócrata aseguró que millones de residentes, con Green Card, pueden convertirse en ciudadanos luego de crear un grupo proinmigrante denominado Our Nation’s Future.

El excongresista Gutiérrez que durante 26 años ejerció por el estado de Illinois declaró a la prensa que hoy hay más de 9.2 millones de migrantes con «Green Card» que puedan convertise en ciudadanos en Estados Unidos.

Del mismo modo, el demócrata que durante años apalancó políticas a favor de los inmigrantes en el Congreso, resaltó que Our Nation’s Future pretende modernizar el sistema de inmigración.

De esta manera, Luis Gutiérrez con Our Nation’s Future quiere ayudar a hacer crecer la economía, la innovación y la ventaja competitiva global del país. Así pues, subrayó, «Nuestro éxito económico depende de un sistema de inmigración tan confiable como lo son los inmigrantes».

Today I am proud to endorse Alexi @Giannoulias for IL Secretary of State. This is an important office & Alexi, the son of two immigrants, will always fight for the Latino community & all working families. Protecting voters rights must be a priority for the future of our democracy pic.twitter.com/zuJSCGL8N7

— Luis V. Gutiérrez (@RepGutierrez) December 7, 2021