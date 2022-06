Países miembros de grupo para combatir tráfico de personas

Washington, DC.- Los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, México y Honduras anunciaron la creación de un grupo para combatir el tráfico de personas, luego del fallecimiento de 51 inmigrantes por sofocación en un camión en Texas.

En un comunicado en conjunto los cuatro países acordaron la creación del grupo en una reunión que mantuvieron en la Embajada de México en Washington. De esta manera, precisaron «establecer un Grupo de Acción Inmediata para intercambiar información. Y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas».

Adicionalmente, añadió que próximamente habrá reuniones para abordar el tema donde participarán: el canciller de México, Marcelo Ebrad; el canciller de Guatemala, Mario Búcaro; y de Honduras, Eduardo Enrique Reina; junto al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

En este sentido, esta alianza de los cuatro países se comprometió a «trabajar de manera conjunta». Con el propósito de «apoyar a las personas heridas y a las familias de las víctimas». Claramente, haciendo referencia a la tragedia de San Antonio, Texas.

ICE @HSI_HQ has initiated an investigation with the support of @SATXPolice and @CBP. Human smugglers are callous individuals who have no regard for the vulnerable people they exploit and endanger in order to make a profit.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) June 28, 2022