Nueva tecnología en todos aeropuertos internacionales de Estados Unidos

Charlotte, NC.- La tecnología de reconocimiento facial en todos los aeropuertos internacionales de Estados Unidos es un hecho, gracias a la U.S. Customs and Border Protection (CBP) que completó la implementación de esta tecnología.

Ver más: Aeropuerto cuenta con servicio de interpretación visual

El anuncio lo hizo la CBP en un comunicado, donde detalló que esta tecnología tiene un 98% de precisión, no es un procedimiento obligatorio para los estadounidenses. Pero, la CBP anunció que sí es obligatorio para los viajeros extranjeros.

Esto, entre otros beneficios, permitirá que los viajeros que entren a EE. UU., podrían no tener que registrar sus huellas dactilares. Ya el reconocimiento biométrico facial podrá confirmar la identidad.

Today marks the 13th anniversary of full implementation of the Western Hemisphere Travel Initiative! WHTI established document requirements for travel by land or sea into the United States from Canada, Mexico, the Caribbean and Bermuda.

Learn more: https://t.co/jFejk9Vpl5 pic.twitter.com/uPmaFf4Sy9

— CBP (@CBP) June 2, 2022