Niña latina recibe salvaje golpiza en autobús escolar

Homestead, FL.- Una niña de 9 años de origen latino recibió una brutal golpiza mientras iba en el autobús escolar de una escuela de Homestead, en el condado de Miami-Dade y se registró en un video cómo varios niños mucho mayores que la víctima descargaron una tanda brutal de golpes.

La víctima de origen hispano cursa el tercer grado de educación primaria en Coconut Palm K-8 Academy en Homestead. El video registró cómo varios estudiantes comenzaron a golpear a la niña sin razón aparente.

La víctima solo intentó cubrirse la cabeza mientras el niño afroamericano histéricamente golpeaba sin parar a la niña de 9 años. Luego de su descarga de amargura, este niño le dio paso a otros estudiantes que con menos frustración también golpearon a la niña.

El resto de las personas que iban en el autobús no hicieron nada para proteger a la menor, incluyendo el chofer del transporte escolar. Pese a la existencia del video que muestra un claro y notorio ataque la escuela no hizo nada en contra de los agresores.

🚨 WARNING 🚨

**Viewer discretion is advised**

This was on the school bus this afternoon, February 1st. A bunch of older kids beating up a 3rd grader and Coconut Palm K-8 did NOTHING to the kids involved.

The bus driver did nothing to help the little girl. pic.twitter.com/zftQhE0RLO

— Homestead, FL 🌴☀️🌴 (@HomesteadSocial) February 2, 2023