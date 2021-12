Cámara de vigilancia capta golpiza y secuestro en Charlotte

Charlotte, NC.- El video es perturbador. Las cámaras de una casa en Charlotte captaron la golpiza y secuestro de una persona que huía de sus victimarios.

Las imágenes son fuertes. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg las divulgó y está pidiendo ayuda para encontrar a la víctima y a los sospechosos.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles en la cuadra 3700 Driftwood Dr.

La grabación muestra a una persona correr desesperadamente y tocar la puerta de una casa pidiendo ayuda. Pero de inmediato un sujeto que la venía siguiendo la arroja al suelo, la golpea, la arrastra y desaparece de las imágenes.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg indicó que la víctima fue subida a un vehículo, posiblemente un Honda Fit plateado.

Homicide detectives are asking for any information that may lead to identifying or locating either party in this violent incident. A silver Honda Fit is believed to be the suspect vehicle. Detectives believe the victim sustained injuries demanding immediate medical attention. pic.twitter.com/pOsYJbq0yC

— CMPD News (@CMPD) December 15, 2021