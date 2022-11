Migrantes venezolanos cruzan a Estados Unidos para solicitar asilo

Ciudad Juárez, México.- Al menos unos 600 migrantes venezolanos que esperaban en un campamento del lado mexicano al borde del Río Bravo, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos para pedir asilo tras el anuncio del juez Emmet Sullivan de levantar la restricción migratoria Título 42.

El mismo miércoles, este grupo de migrantes venezolanos abandonaron sus carpas que ocupaban, aproximadamente desde hace tres semanas, y se decidieron a cruzar el Río Bravo luego de enterarse del anuncio.

Ver más: Juez Emmet Sullivan prohíbe expulsión de migrantes bajo el Título 42

Por su parte, el gobierno de Ciudad Juárez reportó en un comunicado que estima una cantidad de «más de 600» el número de migrantes venezolanos. Los mismos cruzaron, «para entregarse a la patrulla fronteriza» estadounidense.

Santiago González, director de un albergue público de Ciudad de Juárez explicó que, «Se entregan para pedir asilo». Siendo consecuencia del anuncio del juez Emmet Sullivan sobre el Título 42, etiquetando de «arbitraria y caprichosa».

Statement on Court Granted Stay That Temporarily Keeps the Title 42 Public Health Order in Place ⬇️https://t.co/GSesDcLK0J pic.twitter.com/3dyIdqHj6a

— Homeland Security (@DHSgov) November 16, 2022