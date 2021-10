Manifiestan frente al Congreso de EE. UU. para regularizar TPS

Washington, DC.- Cientos de activistas levantaron, este miércoles, frente al House of Representatives, Congress cerca de 400 pancartas verdes, con el objetivo de reclamar una reforma migratoria para regularizar los casi 400.000 inmigrantes que viven en EE. UU. con Temporary Protected Status (TPS).

Asimismo, las pancartas son de color verde porque quieren imitar las «Green Card» que EE. UU. concede a los inmigrantes que han accedido a la residencia permanente.

Ver más: Kathy Hochul protegerá a indocumentados de extorción y amenazas

Patrice Lawrence, codirectora de la UndocuBlack Network, una organización que aboga por los derechos de los indocumentados negros, exclamó, «Estamos reclamando una residencia permanente, tarjetas verdes, que den estabilidad a los migrantes y a sus familias».

El TPS permite vivir y trabajar en EE. UU. temporalmente, y es otorgado por Washington desde 1990, a los migrantes de naciones golpeadas por conflictos bélicos o desastres naturales. El TPS,

“My hope would be to have a comprehensive immigration reform that is inclusive of everybody regardless of their background. Everybody deserves a pathway to citizenship” Shirleen from @HaitianBridge.

Deliver green cards NOW! Will you join us? RSVP HERE: https://t.co/RdGnn1A5Hb pic.twitter.com/RAxXrEP4SO

— UndocuBlack Network (@UndocuBlack) October 12, 2021