Kathy Hochul protegerá a indocumentados de extorción y amenazas

Nueva York, NY.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este sábado una legislación que clasifica como extorsión o coerción a ciertas amenazas relacionadas a denunciar el estado migratorio de una persona.

Por ende, las amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona pueden actualmente tratarse como un delito en casos de trata laboral y trata sexual. Sin embargo, no se trataban anteriormente como posibles delitos de extorsión o coacción.

Por su parte, la gobernadora Hochul, expresó, “Nueva York se basa en el arduo trabajo y la determinación de generaciones de inmigrantes. Y necesitamos apoyar a las personas que están tratando de construir una vida mejor para ellos y sus familias”.

Inmediatamente, continuó, “Esta legislación protegerá a los neoyorquinos de los malos actores que utilizan la extorsión o la coacción debido a su estado migratorio. Hará que nuestro estado sea más seguro contra amenazas e intimidación viles”.

