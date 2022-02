Hallazgo de inmigrantes, «El resultado podría haber sido trágico»

Los Ángeles, CA.- La U.S. Customs and Border Protection (CBP) precisó, este martes, que en el sector Del Río en Texas, los agentes de Border Patrol descubrieron distinto grupos de inmigrantes indocumentados en vagones de tren con temperaturas casi a punto de congelación.

Asimismo, el grupo de siete inmigrantes estaba conformado por una familia hondureña; padre, madre y un bebé de un año de edad. Además, había otro adulto hondureño y tres inmigrantes salvadoreños.

En este sentido, otro hallazgo se realizó el lunes cuando los Border Patrol monitoreaban la zona de Uvalde en el mismo sector Del Río en Texas, y el perro entrenado advirtió algo irregular en dos vagones del tren.

