Informe expone el «cruel» sistema de inmigración de Estados Unidos

Nueva York, NY.- El informe «Cruel by Design: Voices of Resistance from Immigration Detention» fue dado a conocer, este miércoles en la ciudad de Nueva York, denunciando «la crueldad del sistema de inmigración» de Estados Unidos, manifestada en los Centros de Detención de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

El Proyecto de Defensa del Inmigrante y el Centro de Derechos Constitucionales, fue el responsable de la elaboración de este controversial trabajo.

Asimismo, el documento expone que las prácticas de detención durante la pandemia, no solo expusieron las condiciones «inaceptables» de los Centros de Detención sino que fue un foco importante de propagación del covid-19.

Parte de las denuncias resaltadas en el informe pasan por el abuso sexual de niños, histerectomías innecesarias, uso de la fuerza y spray pimienta, insultos racistas, el uso arbitrario y punitivo del confinamiento en solitario, la detención prolongada, traslados sin avisar a abogados o familiares, y negligencia médica que eventualmente terminó en muerte.

