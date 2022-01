Estados Unidos licita asistencia legal a inmigrantes

Washington, DC.- La administración Biden dio plazo hasta el 2 de febrero para la presentación de ofertas en una licitación para proveer de asistencia legal a inmigrantes que esperan en México la resolución de su situación.

El U.S. Department of Justice abrió la convocatoria donde se muestra el objetivo del programa, «mejorar la eficiencia y la eficacia de los trámites en los tribunales de inmigración proveyendo servicios legales a los extranjeros».

Asimismo, el programa es llamado Legal Access at the Border (LAB), y va dirigido a los inmigrantes que están detenidos por las U.S Customs and Border Protection (CBP), además de aquellos que están en proceso de deportación.

Del mismo modo, también serán beneficiados las personas que intenten entrar a Estados Unidos, por medio de su frontera suroeste. Además, los que están inscritos en los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o «Quédate en México».

