¿Ciudades de Estados Unidos volverán a colaborar con el ICE?

Washington, DC.- El Secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, solicitó a las ciudades de Estados Unidos que consideren la cooperación de sus cuerpos policiales con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), que restablezcan la colaboración con la retención de inmigrantes.

Por su parte, en la Conferencia de Alcaldes de EE. UU., Mayorkas dijo, “Les pido que reconsideren su posición de cooperación y que veamos cómo podemos trabajar juntos”.

Al mismo tiempo, el secretario agregó a su petición detallando que el lCE, “no es la misma agencia del pasado”, refiriéndose a los pasos que tomó la agencia en la administración pasada.

En su momento, en búsqueda de contrarrestar las políticas de la antigua administración Trump, muchas ciudades de Estados Unidos, establecieron giros en sus políticas de colaboración con el ICE.

All individuals detained by ICE have access to the American Bar Association’s Know Your Rights manuals in all available languages. Many facilities routinely show the Know Your Rights video or make it available upon request.

Get attorney resources: https://t.co/XVypLMKuib pic.twitter.com/P3Wxg6k9Ax

— ICE (@ICEgov) January 20, 2022