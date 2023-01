Biden trabaja en los controles rápidos de asilo de la era Trump

Washington, DC.- La administración Biden está listo para utilizar cuestionables controles rápidos de asilo en la frontera sur del país como parte de los esfuerzos para abordar el número récord de cruces ilegales.

Lo más seguro es que esta medida no sea del agrado de los defensores de migrantes, algunos demócratas y algunos funcionarios de asilo que criticaron programas similares ejecutados por la administración del expresidente Trump.

De este modo, la administración está planificando hacer exámenes rápidos. Estos determinarán si los migrantes que llegan a la frontera con México tienen un temor legítimo de persecución o tortura en sus países de origen.

Aparentemente, este plan permite que los solicitantes de asilo detenidos por la U.S. Customs and Border Protection (CBP), tengan entrevistas remotas con un oficial de asilo de los Estados Unidos. Entonces, si el solicitante no logra demostrar el temor de persecución o «miedo creíble» el solicitante será deportado.

En este sentido, Heidi Altman, directora de políticas de National Immigrant Justice etiquetó esta iniciativa como una «burla de la justicia». Además añadió, «Imagínese huir de su hogar y de sus seres queridos, llegar a un nuevo país en busca de seguridad y luego verse obligado a presentar un reclamo legal complicado menos de dos días después, desde la cárcel».

