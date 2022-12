El factor de crecimiento de la población de Estados Unidos

Washington, DC.- El crecimiento de la población de Estados Unidos se aceleró este 2022 impulsada por las olas migratorias, proporcionalmente a la recuperación generada por la desaceleración provocada por la pandemia del covid-19.

Estos datos los ofreció la U.S. Census Bureau este jueves, que también agregó que la población estadounidense se expandirá un 0.4% en 2022 a 333.3 millones. Tras estancarse en un 0.1% en 2021, cuando la pandemia congeló la tímida tendencia de crecimiento de años anteriores.

Para el año 2021 fue la primera vez que la población de Estados Unidos creció en menos de un millón de personas desde 1937. Dejando al descubierto el bajo crecimiento numérico desde 1900, cuando la U. S. Census Bureau comenzó a registrar los datos anuales de población.

Sin embargo, los migrantes que entraron entre 2021 y 2022 movieron la aguja agregando al menos 1.01 millones de personas. Según la Oficina del Censo en un comunicado, este jueves, una cifra muy superior a los 376.000 migrantes del año anterior.

New #population estimates show that after decades of rapid population increase, #Florida is now the nation’s fastest-growing state for the first time since 1957.

Read more on #AmericaCounts: https://t.co/6Bn6vKWcIF pic.twitter.com/IblOP2TiDM

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) December 22, 2022