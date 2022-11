Población mundial para este noviembre 2022

Nueva York, NY.- La población mundial este 15 de noviembre de 2022 según estimaciones oficiales de Naciones Unidas (ONU), alcanzará los 8.000 millones de personas en el mundo, lo que plantea ciertos desafíos para los países más pobres.

Sin embargo, la ONU celebra esta cifra como «un importante hito en el desarrollo humano». Solo hay que revisar los registros donde el Planeta en el siglo XIX tenía menos de 1.000 millones de habitantes.

Asimismo, la ONU recuerda que el crecimiento de la población mundial tiene un «crecimiento sin precedentes». También menciona que para 1950, había 2.500 millones de habitantes, y el crecimiento de la población del mundo se debe al «aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina».

Es decir, en solo 12 años la población pasó de 7.000 a 8.000 millones. A este ritmo se pronostica que la población en 2037 alcance los 9.000 millones de personas. Tomando esta cifra como una ralentización demográfica.

