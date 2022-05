EE. UU., permitió entrada al país de inmigrantes provenientes de albergues

Tijuana, México.- El gobierno de EE. UU., dejó pasar a cientos de inmigrantes que estuvieron esperando la oportunidad para solicitar asilo en albergues de Tiajuana, en México, gracias a la presión de una coalición de organizaciones de la frontera de California.

Así lo informó, la directora ejecutiva de la organización Border Angels, Dulce García, que añadió que unos 300 inmigrantes de albergues cruzaron, hasta este momento, por la frontera.

Ver más: Homenaje a 56 migrantes fallecidos en México

Asimismo, explicó que a principios de abril, Border Angels, en un encuentro virtual con los directores de 17 albergues, casi todos en Tijuana, con el propósito de escalar sus solicitudes al Department Homeland Security (DHS).

En este sentido, Dulce García precisó, «El 18 de abril, cuando Border Angels se reunió con funcionarios de DHS, ellos aceptaron. Nos dieron la oportunidad de cruzar algunos solicitantes de asilo cada día, una noticia que llenó de alegría a los directores del albergue».

Thank you to International Studies Schools Network (ISSN) for featuring Dulce Garcia as their keynote speaker last month, & to High Tech High Middle School for hosting! If you 'd like to have us at your next presentation or event, email us at admin@bordernagels.org#BorderAngels pic.twitter.com/IZLzXlk298

— Border Angels (@Border_Angels) May 1, 2022