EE. UU., dio albergue a 122.000 menores en 2021

Washington, DC.- La administración Biden dio albergue a más de 122.000 menores de edad, que entraron sin compañía en el período fiscal 2021, sin compañía de alguno de sus padres o tutor legal.

Asimismo, estas cifras sin precedentes de menores fueron transferidos al cuidado del U.S. Department of Health and Human Services (HHS), gracias al arribo de unos 147.000 menores de 18 años de edad a la frontera de México con EE. UU.

Inicialmente, para marzo de 2020, el expresidente Trump inció el uso de la una medida sanitaria denominada Título 42. Esta medida busca rechazar en la frontera el ingreso de migrantes que se consideraban como posibles portadores del coronavirus.

Por su parte, la administración Biden le dio continuidad el uso del Título 42 para negar el ingreso a los migrantes indocumentados. Sin embargo, no lo ha aplicado para los menores de edad que llegan sin compañía de adultos responsables.

