Día del Trabajador en Nueva York tomado manifestaciones

Nueva York, NY.- En el marco del Día Internacional del Trabajador, centenares de hispanos tomaron las calles de Nueva York para reclamar mejores condiciones de trabajo, aprovechando para presionar porque se aplane el camino a la ciudadanía.

Las demandas de estas concentraciones de inmigrantes, en su mayoría hispanos, pasaron por alcanzar salarios dignos, respeto y mayores derechos.

La caminata inició poco después del mediodía desde el Washington Square, referente por su arco del triunfo en el centro de Village, al sur de Manhattan. Entre tantos mensajes, la pancarta punta gritaba, «El trabajo del inmigrantes es esencial».

Al mismo tiempo, las consignas fueron el foco de atención de locales y turistas al ver el paso de los inmigrantes manifestando. Parte de los mensajes, «No somos uno, no somos 100, somos millones, cuéntenos bien»; «Las calles son nuestras»; «el pueblo unido jamás será vencido»; y reclamos de «ciudadanía ahora» o «Biden escucha, estamos en la lucha».

